50Plus presenteert verkiezingsprogramma: veel voor ouderen, maar ook voor anderen

Pensioenen omhoog, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en een dertiende maand voor AOW'ers. Het zijn geen nieuwe, maar wel drie prominente punten uit het verkiezingsprogramma dat ouderenpartij 50Plus vandaag presenteert.

Om de pensioenen omhoog te krijgen moeten ze weer worden geïndexeerd, betoogt de partij. Indexeren betekent laten meegroeien met prijsstijgingen. De afgelopen jaren gebeurde dat vaak niet, omdat pensioenfondsen daarvoor niet genoeg geld in kas hadden.

Om die reden vindt 50Plus ook dat de zogenoemde rekenrente omhoog moet. Hoe hoger de rente waarmee pensioenfondsen mogen rekenen, hoe makkelijker ze kunnen indexeren.

"We worden steeds ouder en vaak ook gezonder oud", zegt de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan. "Dat is heel fijn, maar daar moeten we onze samenleving wel op inrichten. Dat vraagt om een andere kijk op werk, pensioen, wonen en zorg."

Zorg dichtbij

Wat betreft zorg wil 50Plus het verplichte eigen risico terugbrengen naar 200 euro (nu is dat 385 euro), en de partij wil onderzoeken of het helemaal kan worden afgeschaft. Ook wordt zorg "dichtbij georganiseerd" als het aan de ouderenpartij ligt, en moeten mantelzorgers meer ondersteuning krijgen.

Wat betreft wonen zouden de huren in de sociale sector moeten worden bevroren. Ook vindt 50Plus dat er kleinschalige woonvormen met zorg moeten komen "in veilige, groene en leefbare wijken".

Studeren, kinderopvang en lonen

Niet het hele programma is exclusief gericht op ouderen. Net als veel andere partijen, vindt 50Plus dat het minimumloon omhoog moet. Verder zou kinderopvang gratis moeten worden voor iedereen, een idee dat ook leeft aan de linkerzijde van het politieke spectrum.

Daarnaast moet de basisbeurs weer terugkomen, want "studeren is voor iedereen". Ook op dat punt kan 50Plus veel andere partijen de hand schudden.

Lijsttrekker Den Haan benadrukt dat 50Plus voortaan vaker wil meebeslissen. "We staan niet aan de zijlijn, maar laten ons zien en vechten voor die zaken die we willen bereiken. Met als motto: van deelbelangen naar gedeelde belangen."

Versnippering tegengaan

Hoeveel invloed 50Plus gaat krijgen in de Tweede Kamer, is nog even de vraag. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) stond de door conflicten geplaagde partij rond nul tot twee zetels (0,7 tot 1,7 procent).

Opvallend in dat licht is dat 50Plus in het programma schrijft voorstander te zijn van een kiesdrempel van 3 procent om versnippering tegen te gaan. De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart.