Frankrijk revancheert zich tegen België na Italiaanse domper: 2-0

Frankrijk heeft in de Nations League zonder al te veel problemen gewonnen van België: in Lyon werd het 2-0.

Bondscoach Didier Deschamps had zijn hele voorhoede, onder wie Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, vervangen ten opzichte van de nederlaag tegen Italië. Maar ook de tweede keus was veel te goed voor onze zuiderburen.

In Nations League-groep 2 - waarin Italië van Israël won - doet Frankrijk nu weer volop mee en heeft het net als België drie punten uit twee wedstrijden. Italië is groepsleider met zes uit twee.

Belgen starten sterk

De Belgen begonnen beter in Lyon. Dat resulteerde na zes minuten al in een grote kans, maar aanvaller Dodi Lukebakio kon de bal niet binnenwerken. Een minuut later sneed Lukebakio opnieuw door de Franse verdediging, maar zijn voorzet was te hard voor Loïs Openda.

Na elf minuten vroegen de Fransen om een strafschop, maar de scheidsrechter zag geen overtreding in de ingreep van Kevin De Bruyne. Daarna was de ploeg van bondscoach Didier Deschamps een aantal keren dreigend, zo was Matteo Guendouzi twee keer dicht bij een treffer.