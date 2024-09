Dode en twee zwaargewonden bij schietpartij in Dronten

Bij een schietpartij in Dronten in Flevoland zijn vanmiddag drie personen zwaargewond geraakt. Een van hen is ter plekke overleden aan zijn verwondingen, meldt de politie. De schietpartij was in een woonwijk.

Er werd een verdachte aangehouden en pas daarna ontdekte de politie dat er nog een derde persoon gewond was geraakt. Hij overleed aan zijn verwondingen. Volgens ooggetuigen lag dit slachtoffer bij een geparkeerde auto.

Mogelijk was er ook sprake van een explosief of iets wat daarop lijkt in de omgeving, meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft daar onderzoek naar gedaan. Het is niet bekend wat de uitkomst van het onderzoek is.

De politie zegt nog onderzoek te doen naar de toedracht van de schietpartij. De Stentor sprak met meerdere buurtbewoners die zeggen dat het gaat om een uit de hand gelopen burenruzie.