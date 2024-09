Overijssel gebruikt geld van het Rijk om PAS-melders te helpen

De provincie Overijssel gaat bijna 8 miljoen euro van het Rijk gebruiken om zo'n 300 boeren te helpen bij het verminderen van de stikstofuitstoot. Het geld moet worden gestoken in aanpassing van de bedrijfsvoering.

De boeren zijn zogeheten PAS-melders. Zij hoefden tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning aan te vragen voor activiteiten die stikstof uitstoten, zolang de uitstoot onder een bepaalde drempel bleef. Zij konden volstaan met een melding van hun stikstofuitstoot.

In 2019 haalde de Raad van State een streep door die regeling. De betrokken boeren kwamen daardoor, buiten hun schuld, in een illegale situatie terecht.

Formeel illegaal

Om deze ondernemers tegemoet te komen, stelt Overijssel nu 7,9 miljoen euro beschikbaar. De stikstofuitstoot kan worden verminderd door aanpassingen in de bedrijfsvoering, zegt Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Leefbaar Platteland tegen regionale omroep Oost.

De emissie daalt bijvoorbeeld als koeien meer in de wei grazen. Er hoeft dan minder mest opgevangen en uitgereden te worden. "Dat kan een oplossing zijn voor een kleine overschrijding van de uitstoot", zegt Ten Bolscher.

Overijssel wil ervoor zorgen dat boeren zich voor het einde van het jaar nog kunnen melden voor de subsidie. Vanaf volgend jaar moeten provincies gaan handhaven bij ondernemers zonder de juiste vergunning. "De PAS-melders verdienen het dat we hiermee aan de slag gaan", zegt de gedeputeerde.

Landbouwbegroting

Het geld is onderdeel van de begroting van minister van Landbouw Femke Wiersma. Vorige week maakte ze bekend dat er in totaal 226,9 miljoen beschikbaar komt voor de provincies om problemen met stikstof aan te pakken. De komende anderhalf jaar komt telkens een stuk van dat bedrag vrij.

Provincies kunnen zelf kiezen hoe ze bedrijven helpen met het geld. Het kan worden gebruikt om het bedrijf van de PAS-melder uit te kopen, maar ook om een ander boerenbedrijf op te kopen. De stikstofruimte die daardoor vrijkomt kan dan een PAS-melder gegeven worden. Overijssel kiest er daarentegen voor om bedrijven te helpen met het verminderen van de uitstoot, waardoor PAS-melders geen aanvullende vergunning nodig hebben.

Het eerste deel is vanaf vandaag aan te vragen door alle provincies. Het maximale bedrag per provincie is 7,9 miljoen euro. "Dit is een kans die we moeten benutten", zegt Ten Bolscher.