Doden gevonden in Duits maisveld nadat hond laars had opgegraven

In de Duitse gemeente Gronau, vlak over de grens bij Enschede, zijn gisteravond in een maïsveld twee lijken gevonden. Een hond die er werd uitgelaten, had een laars opgegraven. Twee vrouwen, die met de hond aan het wandelen waren, alarmeerden de politie toen ze bij de laars een lichaam zagen. De politie vond vervolgens nog een tweede stoffelijk overschot in het maisveld. Beide lichamen waren in het veld begraven.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, behalve dat het om twee mannen gaat. De politie weet niet wanneer ze in het veld zijn begraven. Ook over de doodsoorzaak kan de politie nog niets zeggen. De autopsie heeft daar geen uitsluitsel over gegeven.

De afdeling moordzaken van de Duitse politie doet uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving. Een drone en speurhonden zijn ingezet en rond de vindplaats wordt verder gegraven op zoek naar aanwijzingen. Mensen die de afgelopen tijd iets verdachts hebben gezien in de omgeving, worden opgeroepen zich te melden.