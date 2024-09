Oud-filmproducent Harvey Weinstein met spoed geopereerd aan zijn hart

De Amerikaanse voormalig filmproducent Harvey Weinstein is met spoed geopereerd aan zijn hart. Dat bevestigt zijn agent na berichtgeving door nieuwszender ABC News. Weinstein werd daarvoor vanuit de gevangenis overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis.

De oud-filmproducent zit in New York in de cel in afwachting van een nieuw proces over de zedenmisdrijven waarvan hij wordt verdacht. Gisteravond kreeg hij last van pijn op de borst.

Weinstein werd in februari 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel wegens verkrachting en aanranding van twee actrices. Maar het hoogste gerechtshof van de staat New York schrapte dat vonnis eerder dit jaar. Vier van de zeven rechters waren ervan overtuigd dat de oud-producent geen eerlijk proces heeft gekregen, omdat er ook vrouwen getuigden die niet direct met de zaak te maken hadden.

Weinstein blijft in de gevangenis omdat hij in Los Angeles is veroordeeld tot 16 jaar cel wegens verkrachting. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij onschuldig is: de seks was volgens hem altijd met wederzijdse instemming.

De 72-jarige Weinstein kampt al langer met gezondheidsklachten. Volgens zijn team heeft hij onder meer diabetes en een hoge bloeddruk. Onlangs zou hij besmet zijn geraakt met het coronavirus en een dubbele longontsteking hebben opgelopen.