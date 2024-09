Jong Oranje plaatst zich wederom voor EK na winst op Jong Georgië

De voetballer van FC Utrecht ging nog opzichtig in de fout door in het slotkwartier een strafschop te missen. Ohio stiftte de bal, maar keeper Kharatishvili trapte er niet in.

De misser deerde Jong Oranje niet. Even later kon er een klein feestje in De Koel worden gevierd voor het bereiken van het EK. De eindronde vindt volgend jaar plaats van 11 tot en met 25 juni in Slowakije.