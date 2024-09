Zorgen om besluit Duitsland om landsgrenzen te gaan controleren

Minister Faber van Asiel en Migratie liet in een reactie weten dat ze begrijpt dat Duitsland de controles invoert. Zij zelf heeft eerder de wens uitgesproken om het grenstoezicht in Nederland ook te versterken. Ook Faber zei dat het belangrijk is om te kijken of de impact op het handelsverkeer zo klein mogelijk kan worden gehouden.

Oostenrijk is tegen

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Gerhard zei tegen Duitse media dat Oostenrijk het terugsturen van mensen aan de grens niet zal accepteren. Hij zei de federale politie te hebben opgedragen het terugsturen aan de grens niet toe te staan.

Bij een aantal grenzen controleerde Duitsland al strenger sinds vorig jaar, zoals in Tsjechië. De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken Rakusan spreekt op X dan ook over een uitbreiding van de huidige maatregelen "die al maanden aan de Duitse grens gelden". Hij zegt geen fundamentele veranderingen te verwachten.