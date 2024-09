Russische drone die neerkwam in Letland was uitgerust met explosieven

De Russische drone die zaterdag in Letland neerkwam, was uitgerust met explosieven. Dat meldt de Letse regering, die het onbemande vliegtuigje heeft onderzocht. De explosieven zijn door het leger onschadelijk gemaakt.

Het was een drone van het Iraanse type Shahed, meldde het Letse leger op een persconferentie. Vermoedelijk was het op weg naar Oekraïne. Vanuit Belarus kwam de drone Letland binnen, waar hij door het radarsysteem werd gedetecteerd. Ongeveer 90 kilometer landinwaarts kwam de drone op de grond terecht. De bevelhebber van de strijdkrachten zegt dat het nog niet duidelijk is waarom de drone in Letland is neergekomen.

Een vertegenwoordiger van de Russische ambassade is door Letland op het matje geroepen. Die ontkende dat de drone van Rusland is.

Tweede drone in Roemenië

Ook in Roemenië zijn resten van een Russische drone gevonden, in de buurt van de grens met Oekraïne. Gisterochtend vlogen een of meer aanvalsdrones door het Roemeense luchtruim, meldde het Roemeense ministerie van Defensie in de loop van de dag. Roemenië stuurde twee F-16's de lucht in en waarschuwde bewoners van het gebied.

Luchtafweer

NAVO-landen die dicht bij Oekraïne liggen pleiten er steeds vaker voor om luchtafweersystemen tegen de drones in te zetten. Rusland schendt regelmatig het luchtruim van NAVO-lidstaten die grenzen aan Oekraïne. Polen pleitte er al eens voor om Russische drones die het Poolse luchtruim schenden neer te mogen halen. Ook Letland zegt nu dat dit in NAVO-verband besproken moet worden. De NAVO stelt zich tot nu toe terughoudend op, om te voorkomen dat het westers bondgenootschap direct bij de Russisch-Oekraïense oorlog wordt betrokken.