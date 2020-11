ChristenUnie wil ander belastingstelsel: geen toeslagen meer

De ChristenUnie wil het belastingstelsel grondig hervormen en pleit onder meer voor het schrappen van toeslagen. In plaats van toeslagen, moeten huishoudens een belastingkorting krijgen die afhankelijk is van het aantal personen. Dat staat in het programma van de coalitiepartij voor de Tweede Kamerverkiezigen, meldt het Nederlands Dagblad. De korting moet ook afhankelijk worden van het inkomen.

Het huidige toeslagenstelsel is nu te complex, zegt kandidaat-Kamerlid Pieter Grinwis, De partij stelt daarom voor om ouders voor de kinderopvang een eigen bijdrage van zo'n 25 cent per uur te laten betalen, en de zorgtoeslag automatisch te verrekenen met de zorgpremie. Daardoor moet voorkomen worden dat mensen vergeten om toeslagen aan te vragen waar ze eigenlijk wel recht op hebben.

Verder wil de partij uiteindelijk af van de hypotheekrenteaftrek en moet het minimumloon met 10 procent omhoog. Bedrijven moeten wel inleveren: zo wil de partij de fiscale voordelen voor multinationals beperken.

Vooral eenverdieners gaan erop vooruit

De ChristenUnie heeft de plannen laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) en zegt dat Nederlanders er onder zo'n nieuw stelsel ongeveer 4 procent op vooruit gaan. Voor eenverdieners komt het zelfs uit op 12 procent stijging in koopkracht. De partij wil zo gezinnen steunen met één kostwinner, zodat er tijd en ruimte overblijft voor zorg voor kinderen of hulpbehoevende ouders. Het CPB zegt wel dat de plannen van de partij zo ingrijpend zijn, dat het 'onzeker' is wat de economische gevolgen zullen zijn.

De partij is overigens niet de enige die het toeslagensysteem wil veranderen. Ook coalitiepartij D66 wil af van alle toeslagen. De partijen halen de problemen rondom de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst als reden hiervoor aan. Ook volgens GroenLinks moet er een einde komen aan het kinderopvangtoeslagsysteem.