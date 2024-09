'Spionagebeloega' niet gedood door mensen, blijkt uit onderzoek Noorse politie

De beroemde 'spionagebeloega' die eind vorige maand dood werd aangetroffen voor de Noorse kust, is niet gedood door mensen. Dat meldt de Noorse politie na onderzoek naar de toedracht van de dood van de witte dolfijn.

Twee Noorse dierenrechtenorganisaties deden vorige week aangifte vanwege de dood van de witte dolfijn Hvaldimir. De dolfijn was ongeveer vijftien jaar oud. Beloega's kunnen veel ouder worden, ongeveer 60 jaar. Volgens de organisaties was het dier gezond.

Ze zeiden sterke aanwijzingen te hebben dat de beloega opzettelijk was gedood. Regina Haug van OneWhale liet weten dat er "geen twijfel mogelijk is dat dit vriendelijke, zachtaardige dier zinloos werd vermoord". De organisaties zeiden onder meer dat dierenartsen en biologen op de foto's van het dode dier schotwonden hadden gezien.

Daarvoor heeft onderzoek van het dier dus geen bewijs opgeleverd. De wonden op de foto's zijn slechts oppervlakkige wonden, zegt de politie. Een van de wonden was wat dieper, maar er zijn geen vitale organen aangetast.

'Stok van 35 centimeter'

Voor het onderzoek zijn röntgenfoto's gemaakt van het voorste deel van de walvis, die in totaal meer dan vier meter lang is. Daar zaten ook de verwondingen, maar er is niets dat erop wijst dat dit schotwonden zijn.

Wel werd er een stok van 35 centimeter lang en 3 centimeter dik aangetroffen in de bek van het dier. De maag van het dier was leeg en de meeste organen werkten niet meer, staat in de verklaring van de politie. De politie verwacht het definitieve autopsierapport over twee weken, maar zal de zaak niet meer actief verder onderzoeken.

Russische spion

De tamme beloega werd al sinds hij opdook voor de Noorse kust in 2019 nauwlettend in de gaten gehouden. Omdat hij een tuigje omhad waarop 'Sint-Petersburg' stond en waarin een camera gehangen kon worden, werd al snel vermoed dat het ging om een spionagedolfijn uit de Russische stad Moermansk.

Dolfijnen zijn goed te trainen en kunnen daardoor worden ingezet als spionagedolfijnen. Rusland heeft ontkend te maken te hebben met Hvaldimir. Wel is bekend dat het Russische ministerie van Defensie in 2016 vijf witte dolfijnen voor "trainingsdoeleinden" kocht.