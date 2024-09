Opgeslokt door een roofvis? Dan ontsnap je via z'n kieuw

Jonas overleefde volgens de overlevering enige tijd in de buik van een walvis, maar Japanse aaltjes kunnen er ook wat van: nadat ze zijn opgeslokt door een roofvis, weten ze vaak weer te ontsnappen uit de maag van de vis. Dat doen ze door uit zijn kieuw te zwemmen.

Wetenschappers wisten al dat dit mogelijk was, maar nu hebben ze ook in beeld gebracht hoe het gebeurt. Met behulp van een röntgenopname konden ze in de ingewanden kijken van de Odontobutis obscura, een straalvinnige vissensoort.

Bekijk hier hoe de ontsnapping in zijn werk gaat: