Sportzomer voorbij: wat staat de Nederlandse topsporters dit najaar te wachten?

Een seizoen voordat de Olympische Spelen beginnen alleen verder gaan, is niet zonder risico. Vertrouwde structuren binnen een schaatsploeg zijn niet vanzelfsprekend meer. "Een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam." Maar: "Als ik win, is het het waard", zei Leerdam in mei tegen de NOS.

Het schaatsseizoen begint op 8 november in Heerenveen met de kwalificaties voor de wereldbekerwedstrijden.