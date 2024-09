Geen bus, tram en metro in ochtendspits in A'dam, R'dam en Den Haag

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden er in de ochtendspits geen bussen, trams en metro's. Dat komt door acties in het stadsvervoer. Werknemers staken voor behoud van het vroegpensioen. De pont over het IJ in Amsterdam vaart wel.

Tussen 04.00 uur vannacht en 08.00 uur morgenochtend staat het ov in deze drie steden stil.

Het personeel van HTM, GVB en RET wil dat het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk definitief wordt geregeld. Op dit moment is er een tijdelijke regeling, die mensen met een zwaar beroep onder voorwaarden in staat stelt drie jaar eerder met pensioen te gaan. Die regeling loopt eind volgend jaar af.

"Onacceptabel"

"Minimaal de helft van de mensen in het stadsvervoer doet zwaar werk", zegt FNV-bestuurder Eric Vermeulen. "Het zijn bijvoorbeeld mensen die onregelmatig werken en met agressiviteit te maken krijgen, zoals tram- bus- en metrochauffeurs en conducteurs. Maar ook technische mensen doen fysiek zwaar werk, zoals wielen van trams afhalen", zegt Vermeulen.

Als er geen schot komt in het maken van een nieuwe, definitieve vroegpensioenregeling volgt er volgende maand een 24-uursstaking in het stadsvervoer, zegt de FNV-bestuurder. Er werken zo'n 10.000 mensen bij de drie stadsvervoerders.

Vorige week deed het ministerie van Sociale Zaken een voorstel voor een nieuwe regeling, maar de bonden hebben dat als onacceptabel van de hand gewezen. "Wij willen een permanente regeling die beter is dan de huidige, tijdelijke regeling. Het voorstel is niet verbeterd en niet permanent", zegt de FNV.

Meer dan twintig acties

Deze week organiseren FNV, CNV en VCP meer dan twintig acties en stakingen voor behoud van het vroegpensioen, niet alleen in het openbaar vervoer, maar ook in de bouw, de industrie, de metaal, de schoonmaak, de zorg en bij de politie.

Zo legden havenwerkers en schoonmakers de afgelopen dagen het werk neer. Woensdagochtend staken werknemers van de NS en het streekvervoer. De voetbalwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht van komende zondag is afgelast vanwege een staking van politieagenten.

Morgen dient er een kort geding dat luchthaven Schiphol heeft aangespannen tegen de bonden om een "minimale treinverbinding" in stand te houden. De gemeente Haarlemmermeer sluit zich aan bij het kort geding.