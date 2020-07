Parlementsvoorzitter Suriname en coalitietop besmet met coronavirus

De nieuwe Surinaamse parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk is in het ziekenhuis opgenomen omdat hij besmet is met het coronavirus. Afgelopen maandag is hij beëdigd als voorzitter van het parlement.

Surinaamse media schrijven dat hij is opgenomen op de Intensive Care. Over zijn gezondheid zijn verder geen mededelingen gedaan.

Gisteren nog was Brunswijk bij de kranslegging bij het standbeeld van Kwakoe, ter ere van Keti Koti, de jaarlijkse feestdag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd.

Bijeenkomst

Ook andere coalitieleiders zijn besmet. NPS-voorzitter Gregory Rusland en zijn vrouw zitten thuis in zelfisolatie, net als de ondervoorzitter van NPS. Ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo is ook positief getest. De angst is dat het daar niet bij blijft . Daarom zijn testen afgenomen bij iedereen die in contact is geweest met de besmette parlementsleden.

Afgelopen maandag waren veel politici aanwezig in De Nationale Assemblée vanwege de beëdiging en toelating van nieuwe parlementsleden.

Opnieuw vertraging

Chan Santoki, de gedoodverfde opvolger van president Bouterse, liet zich ook testen en bleek niet besmet. Maar door de afwezigheid van de coalitietop, kan zijn benoeming hierdoor opnieuw vertraging oplopen.

Die benoeming liep al vertraging op doordat het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag pas vier weken na de verkiezingen bindend verklaarde. Die verkiezingen verliepen rommelig, onder meer door de coronamaatregelen.

Na het nieuws over de coronabesmettingen bij politici, is de Nationale Assemblée (het parlementsgebouw) ontsmet.