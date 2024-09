Paralympiërs na succesvolle Spelen terug in Nederland: 'Nog steeds euforisch'

De trotse chef de mission Esther Vergeer zegt dat vierde worden op de medaillespiegel "bizar" goed is voor zo'n klein land. Ze zegt dat investeringen "in de details van topsport" voor succes hebben gezorgd. Ze verwijst naar bijvoorbeeld innovaties in rolstoelen, blades en voedingsprogramma's.

Kiezen voor een specifieke sportprestatie wil ze niet, dat is volgens haar net zoals kiezen tussen kinderen.

Niets te klagen over koninklijke familie

Vergeer springt nog wel in de bres voor de koninklijke familie. "Wij hebben veel bezoek gehad van prinses Margriet, die draagt de paralympische sport een warm hart toe en is heel betrokken. En de koning eigenlijk ook. Hij feliciteert ons met alles en wacht ons morgen op. Wat dat betreft niets te klagen. We weten dat ze meeleven."

Dat de koning niet is geweest, begrijpt Bangma heel goed. "Ik denk dat hij het superdruk heeft."

Baars is vereerd dat ze op bezoek mag bij de koning, maar vindt het jammer dat hij er in Parijs niet was. "Wie weet ga ik dat morgen nog even zeggen", roept ze vrolijk.

"Het maakt mij niet uit", zegt Van Zon over de afwezigheid van de koning in Parijs. "Vrienden, familie, mensen die dicht bij mij staan waren daar, dat vind ik veel belangrijker."