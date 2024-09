Prinses Kate: schoon na kankerbehandeling, chemotherapie afgerond

De prinses lag begin dit jaar dertien dagen in een ziekenhuis in Londen na een buikoperatie. Uit privacyoverwegingen maakte Buckingham Palace niets over haar situatie bekend, maar door de radiostilte groeide de speculatie over wat er precies met haar aan de hand was.

In maart maakte ze bekend dat ze kanker had. Om welk soort kanker het ging, is nooit bekendgemaakt.

Gejuich

In juni verscheen de prinses voor het eerst weer in het openbaar, tot grote vreugde van het Britse volk. Ze werd met gejuich ontvangen door het publiek.

Vandaag sprak de prinses van Wales opnieuw over alle steun die zij en prins William hebben gekregen. Ze zegt in de video dat ze erg dankbaar zijn en veel kracht hebben geput "uit al diegenen die ons op dit moment helpen. Ieders vriendelijkheid, empathie en medeleven maken nederig", aldus de prinses.