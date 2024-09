Groningen stelt feest voor einde gaswinning uit, vergunning niet rond

Het evenement waarbij zou worden stilgestaan bij het dichtdraaien van de Groningse gaskraan, is uitgesteld. Het is de organisatie niet gelukt de vergunning op tijd rond te krijgen. "Ontzettend jammer", zegt mijnbouwgedeputeerde Susan Top.

Het evenement 'Vanuit Hier' zou op 5 oktober plaatsvinden. De datum was gekozen omdat in oktober het officiële 'gasjaar' begint. Het evenement zou na dit jaar uitgebouwd moeten worden tot 'De Dag van de Groninger', zegt Top.

Dit jaar is het eerste sinds 1959 waarin geen gas meer gewonnen mag worden uit het Groningerveld: sinds 19 april is dat wettelijk verboden.

Markeringsmoment

Reden voor feest, vond de provincie Groningen, die het zelf een 'markeringsmoment' noemt. Het zou een 'dag van solidariteit' worden, met muziek, sport en theater door heel de provincie verspreid. Artiesten, schrijvers en sporters zouden vertellen over 65 jaar gaswinning, herinneringen eraan en de gevolgen voor Groningers.

Maar ondanks de inzet van betrokkenen is de vergunning niet op tijd rond, waardoor er onvoldoende tijd is om de locatie goed in te richten en inwoners zorgvuldig te informeren.

'Indrukwekkend programma'

Daarom wordt het evenement verplaatst. De nieuwe datum is nog niet bekend, maar zal in het voorjaar van 2025 zijn. Top is teleurgesteld. "Maar er staat een indrukwekkend programma in de steigers en dat gaan we nu met nog meer voorbereidingstijd verder vormgeven."

De organisatie is sinds half april bezig met het programma. Verschillende artiesten zouden meedoen, onder wie de Groningers Bert Visscher en TikTok Tammo, maar ook Zoë Tauran, die in het Drentse Roden werd geboren.

Voor het programmaonderdeel 'Groot Gronings Koor' hadden al bijna 200 Groningers zich aangemeld. Afgelopen zaterdag vond de eerste repetitie van het koor plaats. "De eerste beelden klonken prachtig", zegt Top daarover.

De kosten van het evenement zijn ruim 1 miljoen euro. Het Rijk en de provincie betalen vooralsnog allebei de helft daarvan.