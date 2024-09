Zeer grote brand in centrum van Schagen, pand ingestort

In twee panden in het centrum van Schagen, in Noord-Holland, heeft vandaag een grote brand gewoed. Het vuur brak rond 15.45 uur uit bij een telefoonwinkel. Dat gebouw is ingestort, evenals de naastgelegen kledingwinkel, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Rond 19.00 uur was het vuur onder controle.

De brand was vanmiddag al snel overgeslagen van de telefoon- naar de kledingwinkel, zegt de woordvoerder. "Beide panden zijn als verloren te beschouwen."

De brandweer was de hele middag druk bezig om te voorkomen dat het vuur naar nog meer panden zou overslaan. Dat is niet gebeurd, al heeft een ander naastgelegen pand volgens de woordvoerder wel schade opgelopen. Het is nog niet in kaart gebracht hoe groot die schade is.

NL-Alert

De omliggende woningen zijn vanmiddag ontruimd. Ook bezoekers van het nabijgelegen theater moesten het gebouw verlaten. Vanwege de vele rook die vrijkwam bij het vuur werd een NL-Alert verstuurd in de omgeving. Mensen werd verzocht ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Nu voert de brandweer metingen uit in de ontruimde woningen, om te kijken of bewoners weer veilig kunnen terugkeren. Een aantal mensen is alweer thuis, zegt de woordvoerder. "We vragen hen wel om de ramen en deuren gesloten te houden."

Dat komt omdat er een kraan ter plaatse is voor sloopwerkzaamheden. Dat is nodig, want bij de in as gelegde panden moet nog het laatste deel van de brand geblust worden en dat kan alleen als de panden gesloopt worden. "En daar kan er nog wat rook vrijkomen."

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.