Brand in centrum van Schagen, woningen ontruimd

In twee panden in het centrum van Schagen, in Noord-Holland, woedt brand. Het vuur brak rond 15.45 uur uit bij een mobieletelefoonwinkel en sloeg over naar in ieder geval één naastgelegen pand.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen de regionale omroep NH dat mensen uit de telefoonzaak zijn gehaald. Verder is het gebied afgesloten en zijn omliggende woningen ontruimd. Ook bezoekers van het nabijgelegen theater moesten het gebouw verlaten.

Bij het vuur komt veel rook vrij; er is een NL-Alert verstuurd in de omgeving. Mensen wordt verzocht ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Evenmin is bekend of er gewonden zijn gevallen.