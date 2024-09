Celstraffen van 14 en 4 jaar voor Pakistanen die opriepen tot moord op Wilders

De rechtbank in Den Haag heeft twee Pakistanen die hun volgelingen opriepen om PVV-leider Geert Wilders te vermoorden veroordeeld tot celstraffen van veertien en vier jaar.

De zwaarste straf, conform de eis van het Openbaar Ministerie, is voor de 56-jarige geestelijk leider Muhammad Ashraf Asif Jalali. De andere veroordeelde is de 29-jarige Saad Hussain Rizvi, leider van de extremistische partij Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP).

De rechtbank vindt het aannemelijk dat de volgelingen van Jalali zijn oproepen serieus namen. De religieus leider deed zijn uitlatingen ook in het Engels en richtte zich daarbij op een internationaal publiek. De rechtbank ziet die oproepen als een misdrijf met een terroristisch oogmerk.

Rizvi werd deels vrijgesproken van een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten gevonden waaruit duidelijk werd dat dit Rizvi's doel was, zegt de rechtbank. Daarom wordt Rizvi veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Het OM had zes jaar geëist.

Geen uitleveringsverdrag

Zowel Jalali als Rizvi was niet in de rechtszaal aanwezig. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan, waardoor het land ook niet verplicht is om de twee uit te leveren aan Nederland. De kans dat ze hun straf uitzitten is dus klein. Wilders zelf was wel aanwezig in de rechtbank.

Wilders kondigde in 2018 aan een cartoonwedstrijd in de Tweede Kamer te willen houden, waarbij mensen 10.000 dollar konden winnen met een spotprent over de profeet Mohammed. De wedstrijd leidde in de islamitische wereld, met name in Pakistan, tot veel verontwaardiging.

Pakistan heeft heel strenge wetgeving op het gebied van godslastering. Voor de extremistische partij TLP is het tegengaan van godslastering een belangrijk speerpunt. Wilders kreeg te maken met meerdere doodsbedreigingen en blies de wedstrijd af.

Eerdere veroordeling

In een soortgelijke zaak werd de Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif vorig jaar in Nederland bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar. Hij werd schuldig bevonden aan een poging tot uitlokking van moord op Wilders, opruiing en bedreiging en kreeg twaalf jaar cel. Latif is niet uitgeleverd aan Nederland.

Na de veroordeling van Latif uitte Rizvi zich lovend over Latif. Ook Rizvi heeft een groot bereik van miljoenen mensen, zegt de rechtbank. Een "niet onaanzienlijk" deel van de TLP-aanhang is volgens de rechtbank bereid geweld te gebruiken, wat de gevolgen van de oproepen van Rizvi groot maakt.

De veroordeelden kunnen nog in hoger beroep gaan.