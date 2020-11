Lof voor Tannane en Bazoer bij Vitesse, twijfel rond Schuurs bij Ajax

Met zeven overwinningen in acht wedstrijden beleeft Vitesse een geweldige start van het seizoen. Ibrahim Afellay prijst in Studio Voetbal trainer Thomas Letsch. "Ze hebben een duidelijke manier van spelen, jagen de tegenstander op en spelen met agressie", aldus Afellay.

Afellay wijst op de leeftijden van Bazoer en Tannane, respectievelijk 24 en 26 jaar oud. "Ze kunnen nog een grote stap maken."

'Komende CL-wedstrijden cruciaal voor Schuurs'

Pierre van Hooijdonk was onder de indruk van het optreden van Ajax-verdediger Perr Schuurs tegen FC Utrecht. De overige gasten aan tafel zijn niet overtuigd van de 20-jarige verdediger van Ajax. "Ik vind hem op dit moment niet sterk genoeg", zegt Afellay. "Hij wordt op Europees niveau al een aantal wedstrijden weggelopen. Hij heeft veel moeite."

"Ik vergelijk het toch een beetje met de loopbaan van Matthijs de Ligt", zegt Van Hooijdonk. "Die maakte in het begin ook blundertjes. Die maakt Schuurs nu ook."

"De Ligt was wel echt sterker", zegt Van der vaart. "Bij De Ligt wisten we allemaal: die moet het even leren, die moet die ervaring krijgen. Dat kan je bijna niet vergelijken. Schuurs speelt misschien al boven zijn niveau. Hij heeft zich goed ontwikkeld, maar moet er ook in de Champions League staan. Daar is hij nog niet klaar voor."