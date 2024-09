Ook Ajax-FC Utrecht afgelast vanwege politieacties

De eredivisiewedstrijd Ajax tegen FC Utrecht in de Johan Cruijff Arena gaat zondag niet door. Dat heeft de bestuurlijke driehoek van Amsterdam (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) besloten vanwege de aangekondigde politieacties.

"De veiligheid van de spelers, supporters en de openbare orde in de stad kunnen niet gegarandeerd worden zonder de belangrijke inzet van de politie", laat de gemeente weten. De gemeente zegt begrip te hebben voor de politieacties, maar betreurt het wel dat Ajax nu opnieuw wordt getroffen.

Ook de optie om zonder publiek te spelen is volgens de gemeente besproken. "Maar ook daarbij is het risico op ongeregeldheden en onveilige situaties te groot en onverantwoord om te nemen zonder mogelijke inzet van politie." Er wordt verwezen naar Ajax-Utrecht afgelopen maart, waarbij provocatie tussen de supportersgroepen uit de hand liep en de mobiele eenheid nodig was.

Ajax baalt er vreselijk van, zegt de club in een reactie. Volgens de Amsterdamse voetbalclub had de wedstrijd ook zonder politie kunnen doorgaan, "met aanvullende maatregelen en goede afspraken tussen de beide clubs en supporters".

Vroegpensioen

Al maanden voeren politiebonden actie voor een betere vroegpensioenregeling. De huidige regeling loopt volgend jaar af, en bovendien zijn de bonden niet tevreden met de inhoud ervan. Vorige week kondigden ze aan dat bij Ajax-FC Utrecht geen politie aanwezig zou zijn.

Ook de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in Rotterdam sneuvelde twee weken geleden vanwege de aangekondigde acties. Daar zouden alleen fans van de thuisclub in het stadion zitten, maar toch vond burgemeester Aboutaleb dat "de veiligheid voor de spelers, maar ook voor het publiek, zonder inzet van de politie onvoldoende kan worden gewaarborgd". Deze wedstrijd is verplaatst naar 30 oktober.

2 miljoen per week

De werkonderbreking bij Ajax-FC Utrecht is de zesde politieactie bij eredivisiewedstrijden. Politie in Actie zegt dat de acties onverminderd doorgaan als er onvoldoende zicht is op een doorbraak in het conflict over het vroegpensioen. Ook andere acties lopen nog; sinds mei schrijft de politie bijvoorbeeld minder bekeuringen uit. De waarde van alle niet-uitgeschreven bekeuringen schat de organisatie op 1,5 á 2 miljoen euro per week.

Ook in andere sectoren wordt actiegevoerd voor een betere regeling voor vervroegd uittreden. Vandaag hebben schoonmakers in heel Nederland het werk neergelegd, zoals het schoonmaakpersoneel op Schiphol. Ook onder schoonmaakpersoneel in de trein, bij het streekvervoer, in de bouw en de industrie zijn deze week werkonderbrekingen aangekondigd.

'Elke drie jaar opnieuw'

Vorige week legde minister Van Hijum van Sociale Zaken een voorstel op tafel. Het ging volgens vakbond FNV opnieuw om een tijdelijke regeling, met onder meer een inkomensgrens in de vroegpensioenregeling, een maximum van 15.000 mensen dat de regeling in mag stromen en een driejaarlijkse herziening. De bonden pleiten juist voor een permanente en structurele regeling. "Zo krijgen we elke drie jaar deze onrust opnieuw", reageerde de bond.