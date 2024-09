Geen Nederlandse vaccins, maar wel 3 miljoen voor bestrijding mpox in Afrika

Minister Klever (Ontwikkelingshulp) trekt drie miljoen euro uit voor de bestrijding van het mpox-virus in Afrika. Het geld gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die er vaccinatiecampagnes mee kan opzetten.

Klevers collega Agema (Volksgezondheid), ook van de PVV, is tot nu niet van plan Nederlandse vaccins naar Afrika te sturen, omdat ons land de huidige voorraad van 100.000 vaccins volgens haar niet kan missen. Het RIVM adviseerde Agema om juist wel een deel van de pokkenvaccins naar Afrika te sturen om de uitbraak in te dammen.

Ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er vaccins gestuurd moeten worden naar landen waar het virus heerst. Agema zei vorige week nog dat ze er nog steeds geen voorstander van is, maar dat ze bereid is de Kamer te volgen.

Sneller opsporen

Volgens minister Klever zijn vaccins belangrijk, "maar er is meer nodig om de vaccins ook bij de mensen te krijgen die ze het hardst nodig hebben." Daarom helpt ze de WHO financieel met het vaccineren van risicogroepen en het sneller opsporen van uitbraken in Afrika. "Zo helpen we voorkomen dat het virus zich verder verspreidt."

De WHO heeft een plan opgesteld om de mpox-epidemie in Afrika in te dammen. Er wordt gewerkt aan transport van vaccins, meer testcapaciteit en het trainen van personeel.