Transfervrije Klaassen houdt conditie op peil bij beloften van oude club Ajax

Davy Klaassen mag zijn conditie op peil houden bij zijn oude club Ajax. De transfervrije middenvelder, die vorig seizoen voor Internazionale speelde, gaat meetrainen bij Jong Ajax.

Het gebeurt vaker dat (oud-)spelers in afwachting van een nieuwe club mogen meetrainen bij de club. Het is onbekend of Klaassen wordt gezien als optie voor het eerste elftal van Ajax.

De 31-jarige middenvelder doorliep de hele jeugdopleiding van Ajax en verliet de club in 2017 voor het eerst. Na avonturen bij Everton en Werder Bremen keerde hij in 2020 terug. Vorig jaar vertrok hij opnieuw, voor een avontuur in de Serie A bij Inter.

In totaal speelde Klaassen 321 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 93 keer scoorde. Hij kwam 41 keer uit voor Oranje (10 doelpunten).