Namli speelt na charme-offensief nog een jaar in Zwolle: 'PEC zit in mijn hart'

Toen de technisch directeur met een geschreven kaart, een aanvoerdersband en een PEC Zwolle-shirt voor zijn dochter voor de deur stond, wist aanvallende middenvelder Younes Namli genoeg: hij tekent voor nog een jaar bij PEC Zwolle.

De 30-jarige aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen al voor de Zwollenaren en heeft, nu zijn contract is afgelopen, tot de zomer van 2025 bijgetekend. "Iedereen weet dat PEC Zwolle in mijn hart zit."

Namli speelde verdeeld over twee periodes 103 wedstrijden voor PEC en was transfervrij. Naar het buitenland was voor de in Denemarken geboren voetballer ook een optie. Interesse was er genoeg, maar Namli kiest voor Zwolle, waar zijn hart ligt.

"Iedereen kent mijn ambities, daar ben ik altijd open over geweest. Zoals ook iedereen weet dat PEC Zwolle in mijn hart zit. Voor mij is PEC de beste optie. Ik heb het gevoel dat er dit jaar echt iets moois kan gebeuren in Zwolle."

Bestookt met berichten van hoofdtrainer

"En ik ben een gevoelsmens. De supporters hebben laten zien en horen dat ze me heel graag terug wilden hebben en ook met de club heb ik veel contact gehad. Johnny (Jansen, trainer, red.) heeft heeft me misschien nog wel het meest 'bestookt' met berichten. We hebben dan ook vaak met elkaar aan de telefoon gehangen."

"Vorige week stonden Gerry (Hamstra, technisch directeur, red.) en Sander Jonkman (hoofd scounting, red.) ineens bij me voor de deur. In hun handen hadden zij een speciale verrassing met mijn shirt, de aanvoerdersband, een door hen persoonlijk geschreven kaart en zelfs een shirtje voor mijn dochtertje. Dat gebaar raakte me ontzettend en gaf voor mij de doorslag om voor deze prachtige club toch nog een jaar te blijven spelen."

PEC Zwolle staat na twee speelrondes in de eredivisie op de dertiende plek met drie punten. Van FC Utrecht (0-1), Feyenoord (1-5) en NEC (0-1) werd verloren. Vorig weekend pakte Zwolle tegen Heracles Almelo (3-0) de eerste drie punten.