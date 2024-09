Paus prijst verzoening in Oost-Timor

In zijn toespraak benoemde Franciscus ook de alcoholproblematiek en het bendegeweld in het land. "We zijn allemaal geroepen om al het mogelijke te doen tegen misbruik, en een gezonde en vredige jeugd voor alle kinderen te garanderen."

Bisschop

Met het woord misbruik leek de paus te verwijzen naar bisschop Carlos Ximenes Belo. Die kreeg in 1996 samen met president Ramas-Horta de Nobelprijs voor de Vrede voor hun aandeel in het vredesproces, maar in 2022 werd hij in het geheim gestraft door het Vaticaan na beschuldigingen van misbruik van minderjarigen. De bisschop verschijnt niet meer in het openbaar, en is ook tijdens dit pauselijke bezoek niet in beeld.

Morgen is er een grote mis op de locatie waar paus Johannes Paulus II in 1989 ook was tijdens het laatste bezoek van een paus. Er worden 750.000 mensen verwacht. Na dinsdag trekt de 87-jarige Franciscus door naar de laatste stop van zijn reis door de regio: Singapore.