Twente treft Osijek in laatste voorronde Champions League, eerste duel in Kroatië

FC Twente is in de loting voor de laatste voorronde van de Champions League voor vrouwen gekoppeld aan ZNK Osijek. De regerend kampioen van de eredivisie speelt de eerste wedstrijd van het tweeluik uit in Kroatië op 18 of 19 september, het thuisduel is een week later in Enschede.

Als Twente wint van de Kroatisch kampioen mag het voor het eerst meedoen in de drie jaar geleden vernieuwde groepsfase van het Europese clubtoernooi.

De ploeg van trainer Joran Pot was in de eerste voorronde veel te sterk voor Cardiff City (7-0) en Valur Reykjavik (5-0). Osijek won van Spartak Myjava (2-0) en Peamount United (2-1).

Ajax, dat het vorig seizoen tot de kwartfinales van de Champions League schopte, overleefde de eerste voorronde niet.