Koeman luchtig over Weghorst-incident: 'Dat gebeurt weleens op een training'

"De training was afgelopen, dus Wout is niet eerder weggegaan", haalde Koeman die verhalen onderuit. En met een klein lachje: "Daarom trainen veel clubs besloten. Dan gebeuren er vaker dit soort dingetjes. Dat er een duelletje is of een overtreding en dan wordt erop gereageerd."

"Af en toe elkaar een beetje aanpakken, mag toch? Ik denk ook dat het moet: je vecht voor je plekkie in de selectie. Je moet jezelf zijn binnen het raamwerk dat we willen", prijst Koeman de verschillende karaktertrekken van zijn spelers.

"In de selectie heb je altijd spelers die verschillend zijn qua karakter. Wout beseft nu ook wel dat als hij gewoon vijf minuten later het veld af was gegaan dat het anders naar buiten was gekomen. Maar nogmaals, we hebben erover gesproken en zand erover."

De Ligt speelt tegen Duitsland

Een relletje vakkundig neergeslagen door de bondscoach, die drie dagen na de met 5-2 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina niet twijfelt over de enigszins bekritiseerde Matthijs de Ligt. Bij de 3-2 liet de centrale verdediger een mannetje uit zijn rug weglopen.

Tijd voor revanche voor De Ligt? "Revanche vind ik een groot woord", zegt Koeman. "Iedereen gaat weleens in de fout, je moet mensen vertrouwen geven. Als dat over een langere periode niet voldoende is, dan maak je keuzes. Wij hebben ons elftal klaar, je ziet wel wie er wel en niet spelen."

Een half uurtje later, op de persconferentie, blijkt dat De Ligt gewoon zal spelen in het Nations League-duel met Duitsland.