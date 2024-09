Draghi: honderden miljarden extra nodig om Europese economie te redden

Kysia Hekster, correspondent Europese Unie:

"De politiek gevoeligste vraag is: hoe gaan alle grote ambities betaald worden, en vooral, door wie? Het gaat om gigantische bedragen, volgens Draghi zijn ieder jaar honderden miljarden extra nodig. Voor een deel moeten die uit de private sector komen, maar de EU moet zelf ook een deel betalen. Dat kan op twee manieren. Of de EU-landen moeten meer gaan betalen aan Brussel, of de EU kan gezamenlijk meer geld gaan lenen.

Voor Nederland zijn beide opties tot nu toe uit den boze. Het nieuwe kabinet wil juist minder gaan betalen aan de EU, en heeft daarvoor zelfs al een bezuiniging van 1,6 miljard euro ingeboekt. Samen meer gaan lenen willen ze ook niet. Er is al genoeg geld dat niet gebruikt wordt, is dan vaak de redenering, dus waarom dan nog meer schulden maken? Ook Duitsland is in de regel tegen geld lenen met de 27 EU-landen.

Landen als Italië en Griekenland zijn altijd juist groot voorstander van samen schulden aangaan, voor die landen is het op die manier ook goedkoper om aan extra geld te komen. De vraag 'wie moet de ambities gaan betalen' wordt door landen dus heel verschillend beantwoord en het is duidelijk dat er grote botsingen gaan komen.

Draghi ontweek al deze politieke gevoeligheden behendig bij de presentatie. Volgens hem is duidelijk dat er veel meer geld moet komen voor onderwerpen die voor álle landen belangrijk zijn. Hij gaat zelf naar de EU-top in oktober om toelichting te geven aan de regeringsleiders. 'Het feit dat we niet eens in staat zijn om de EU samen te verdedigen', zei hij, 'dat moet toch voldoende reden zijn'."