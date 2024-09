Politiehoofd El Salvador met fraudeverdachte omgekomen in helikopterongeluk

Het hoofd van de nationale politie van El Salvador is met een fraudeverdachte omgekomen bij een helikopterongeluk. Mauricio Arriaza had Manuel Coto opgehaald in buurland Honduras nadat die daar was opgepakt.

Coto werd ervan verdacht als manager ruim 30 miljoen euro te hebben verduisterd. In die zaak zijn al meerdere verdachten gearresteerd. Coto zou van plan zijn geweest via Honduras naar de VS te vluchten toen hij zondag werd gearresteerd.

Arriaza was hem persoonlijk komen ophalen in een legerhelikopter. Het ging mis op de terugreis: de helikopter stortte door nog onbekende oorzaak neer vlak over de grens. Volgens het leger zijn daarbij alle inzittenden omgekomen, hoeveel precies is nog niet duidelijk.

Vlaggen halfstok

De Salvadoraanse president Bukele zegt dat het incident grondig zal worden onderzocht met internationale hulp. "Dit kunnen we niet afdoen als 'een ongelukje'", schrijft hij op X.

Bukele roemt Arriaza als iemand die voor rust en veiligheid zorgde in het land. "Hij ging de strijd aan zelfs toen niemand dacht dat we die konden winnen." De rechtse Bukele werd populair in het land door de misdaad hard aan te pakken, waarbij Arriaza een belangrijke rol speelde.

Bukele kondigde aan dat alle vlaggen op overheidsgebouwen drie dagen halfstok zullen hangen.