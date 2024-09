Wereldkampioen mountainbiken Pieterse rijdt na WK op de weg ook WK gravel

Pieterse werd daarvoor beloond met een plek in de WK-selectie rond kopvrouw Demi Vollering. De WK-wegrit voor vrouwen wordt op 28 september gereden in Zürich. Een week later vindt het WK-gravel plaats in Vlaams-Brabant.

Door die planning laat Pieterse de mountainbike voorlopig staan en laat ze de twee resterende wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Lake Placid en Mont-Sainte-Anne in Canada schieten.

Vier WK's in een jaar

"Het is altijd speciaal als je een WK kan rijden en dat is iets wat ik niet wil missen", aldus Pieterse, die met het uitstapje in het gravelen een WK-kwartet completeert. In februari werd ze derde op het WK veldrijden, de discipline waarin ze komende winter ook weer terug zal keren.

Tourwinnares Kasia Niewiadoma werd vorig jaar wereldkampioene gravel. Namens Nederland werden Vollering, Yara Kastelijn en Lorena Wiebes toen derde, vierde en vijfde.