Chinese kritiek op Nederland om exportbeperkingen ASML

ASML zegt in een verklaring op z'n website dat er door de exportbeperkingen weinig voor het bedrijf verandert. De exportregels in de VS waren al streng, met de Nederlandse verscherping "worden de Amerikaanse en Nederlandse regels geharmoniseerd".

Maar kort daarvoor zei ASML-topman Fouquet op een conferentie in New York dat de Amerikaanse beperkingen steeds meer economisch gemotiveerd zijn, in plaats van militair, zoals de VS zelf zegt.