Profvoetballer Rai Vloet en Openbaar Ministerie zien af van hoger beroep

Er komt geen hoger beroep in de zaak van profvoetballer Rai Vloet (29), die in april werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel vanwege een dodelijk ongeval op de A4. Hij kreeg ook een rijontzegging van vier jaar.

Vloet heeft zijn hoger beroep ingetrokken. Het Openbaar Ministerie heeft in navolging daarvan besloten ook niet in hoger beroep te gaan, mede vanwege de belangen van de nabestaanden.

Bij het ongeval op 14 november 2021 in de buurt van Hoofddorp kwam de 4-jarige Gio Roos uit Zoetermeer om het leven. Tijdens de strafzitting gaf Vloet toe dat hij sterke drank had gedronken, voordat hij in de auto stapte. Op het moment van het ongeluk reed Vloet 193 kilometer per uur, waar 130 was toegestaan.

FK Oeral

Ten tijde van het ongeluk was Vloet speler van Heracles Almelo. Hij speelde ook bij onder meer PSV en NAC. Vloet werd na het ongeluk geschorst door Heracles. Hij vertrok vervolgens naar Kazachstan en speelde daarna enige tijd bij de Russische club FK Oeral.

Na degradatie van deze club werd zijn contract niet verlengd en keerde hij terug naar Nederland. Tijdens zijn periode in Rusland had Vloet al via zijn advocaat laten weten dat hij bereid was zijn straf in Nederland uit te zitten.