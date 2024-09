Vanavond op tv: Economische concurrentiepositie Europa • Omwonenden Schiphol • 25 jaar reality-tv

25 jaar reality-tv: deel 2

Deze maand is het 25 jaar geleden dat het eerste seizoen van Big Brother werd uitgezonden in Nederland. Het programma was zo populair dat het een nieuw genre inluidde waar nog steeds massaal naar wordt gekeken: reality-tv. In een serie van drie afleveringen belichten we deze week het genre van verschillende kanten, vanavond met de makers.

Want waar er in 1999 al kritiek was dat het onverantwoord was om de bewoners van het Big Brother huis 24 uur per dag met camera's te volgen, is er nog steeds controverse rond het genre. Zo zouden makers te manipulatief zijn, en voelden kandidaten zich soms ernstig geschaad na hun deelname.