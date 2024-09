Man (28) overlijdt in Amsterdam na achtervolging door politie

In Amsterdam is een man om het leven gekomen na een korte politieachtervolging. Vlak voor het ongeval werd de auto opgemerkt door de politie vanwege de hoge snelheid waarmee die reed. Er volgde een korte achtervolging, die direct weer werd afgebroken omdat het te gevaarlijk werd, meldt de politie.

De bestuurder van de auto verloor waarschijnlijk de macht over het stuur en botste op de Wibautstraat met hoge snelheid tegen de muur van een spoorwegviaduct.

In de auto zaten vijf mensen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat een 28-jarige man uit Amsterdam ter plekke aan zijn verwondingen overleed. Het is niet duidelijk of hij de bestuurder was of een passagier.

Geen treinverkeer

Drie inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. De vijfde inzittende bleef ongedeerd.

Vanwege de harde klap tegen het spoorwegviaduct is het treinverkeer enige tijd stilgelegd om te controleren of er schade was aan het viaduct. Ook de weg is enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek naar de toedracht. Daarbij zijn ook verkeersspecialisten van een andere eenheid betrokken, meldt de politie.