Ohio en Manhoef richten pijlen op 'grote' Oranje: 'Geen droom, maar een doel'

Jong Oranje heeft vanavond aan een punt genoeg om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar in Slowakije. Dat lijkt een formaliteit gezien de vlekkeloze kwalificatiereeks: uit acht duels heeft het de 100 procent score van 24 punten en in die reeks maakte het bovendien liefst 26 goals.

Bijna de helft daarvan werd gescoord door aanvallers Noah Ohio en Million Manhoef, die groot dromen. "Als Oranje geen doel is, heb je hier niets te zoeken."

In totaal hebben de twee elf doelpunten achter hun naam tijdens deze kwalificatiereeks. FC Utrecht-spits Ohio maakte er zes en is topscorer, maar Stoke City-aanvaller Manhoef hijgt met vijf goals in zijn nek. "Het maakt mij niet uit hoe de ballen erin gaan, als we ons maar plaatsen. Het liefst ongeslagen", zegt Ohio.

Troonopvolger

Jonge, scorende aanvallers in het shirt van Oranje lijken zich deze week in de gehele linie te laten gelden. Zo scoorden Manhoef en Ohio beiden in het EK-kwalificatieduel tegen Jong Noord-Macedonië. Joshua Zirkzee liet zaterdagavond zien dat het leven van een spits snel kan veranderen.

In het 'grote' Oranje wierp hij zich met een goal en een assist in één klap op als troonopvolger van Memphis Depay in de spits van Oranje. En dan te bedenken dat Brian Brobbey ook de kans krijgt bij het Nederlands elftal. Weer een jonge spits die vanuit Jong Oranje de stap heeft gezet naar het vlaggenschip van het vaderlandse voetbal.

Het zorgt voor hoop bij de twee telgen van Jong Oranje. "Veel jongens die bij het grote Oranje zitten, komen van hier", zegt Ohio vastberaden. "Oranje is daarom geen droom, maar een doel. Als je dat niet nastreeft, wat doe je dan hier?"