Verhoeven verdedigt Glory-titel in december, uitdager komt uit duel Rigters-Rajabzadeh

Rico Verhoeven gaat op 7 december zijn titel verdedigen in het Gelredome in Arnhem. De 35-jarige kickbokser neemt het dan op tegen landgenoot Levi Rigters of Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan.

Rigters en Rajabzadeh gaan op 21 september in Zagreb de ring in om uit te vechten wie de strijd aan mag gaan met de houder van de titel in het zwaargewicht kickboksen van Glory.

Verhoeven is al tien jaar kampioen bij Glory, dat is uitgegroeid tot de grootste kickboksbond ter wereld. Afgelopen november verdedigde de Brabander zijn titel voor de elfde keer, door in een vol Gelredome op punten te winnen van Tariq Osaro.