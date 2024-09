Filipijnse predikant die zichzelf 'de zoon van god' noemde opgepakt

In de Filipijnen is een populaire predikant gearresteerd na een klopjacht van twee weken. Hij wordt beschuldigd van vrijheidsberoving van vrouwen en kinderen. Ook zou hij ze seksueel hebben misbruikt.

De 71-jarige Quiboloy, die zichzelf "de zoon van god" noemt, is de oprichter van de in de Filipijnen gevestigde Kingdom of Jesus Christ-kerk. Die heeft naar eigen zeggen miljoenen leden. In 2021 werd Quiboloy door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd omdat hij meisjes en vrouwen tussen de 12 en 25 jaar voor hem liet werken. Ook werd verwacht dat ze seks met hem hadden. De VS heeft eveneens om de arrestatie van Apollo Carreon Quiboloy gevraagd.

Volgens de VS heeft Quiboloy ook plannen gehad om kerkleden met behulp van frauduleus verkregen visa naar de VS te sturen. De FBI zegt verder dat leden zijn gedwongen om donaties te geven. Daarmee werd geld ingezameld om de extravagante levensstijl van de leiders te financieren, aldus de FBI.

Nadat een arrestatiebevel werd uitgevaardigd, begon een klopjacht op de predikant. Gisteren hield hij zich verborgen in een appartementencomplex in de miljoenenstad Davao City. Quiboloy kwam uiteindelijk zelf naar buiten nadat de politie hem een ultimatum van 24 uur had gegeven om zich over te geven. Ook vier medeverdachten zijn opgepakt.

Uitlevering

De Filipijnen zijn niet van plan de predikant uit te leveren aan de Verenigde Staten. "Op dit moment kijken we niet naar uitlevering", zei de Filipijnse president Ferdinand Marcos tegen verslaggevers in de hoofdstad Manilla. "We concentreren ons op de zaken die in de Filipijnen zijn ingediend."

Het is niet bekend of de VS formeel om uitlevering heeft verzocht. Het ministerie van Justitie liet vanochtend weten dat Quiboloy eerst zijn straf op de Filipijnen moet uitzitten.