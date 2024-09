Gemor van horeca en kritiek op treinen, maar Duitsland blikt terug op succesvol EK

Wat de organisatie Duitsland precies heeft gekost, is niet bekend, maar vooraf werden de uitgaven op zeker 625 miljoen euro geschat. Een relatief laag bedrag (Qatar investeerde naar schatting 220 miljard voor het WK van 2022), voornamelijk omdat in voetballand Duitsland geen nieuwe stadions gebouwd hoefden te worden. De meeste speellocaties waren bovendien al opgeknapt of uitgebreid voor het WK van 2006.

'7,4 miljard voor Duitsland'

Een rapport van Nielsen Sports over de baten van het EK voor Duitsland werd vorige week met gejubel ontvangen. Het onderzoeksbureau onderzocht voor UEFA en DFB het effect van het toernooi op de Duitse economie en kwam uit op een bedrag van 7,4 miljard euro, voornamelijk door de uitgaven van de uitbundige bezoekers.

In het grotere plaatje komt dat neer op een eenmalige boost van 0,1 procent voor de Duitse economie, becijferde het Duitse onderzoeksinstituut Ifo eerder. Na één kwartaal is dat effect overigens al grotendeels uitgewerkt: iedereen is immers weer naar huis.

Het PR-effect voor Duitse steden mag echter niet onderschat worden, volgens de hoofdmarketeer van Stuttgart, waar onder meer de kwartfinale tussen titelfavorieten Spanje en Duitsland werd gespeeld. "De brutokosten van 38 miljoen voor de stad zijn relatief laag als je het uitsmeert over de komende tien jaar", zei ze tegen de SWR. Zij verwacht een blijvende, positieve imagoboost voor de stad in Baden-Württemberg.

Niet alleen hosanna

Gemor is er ook, bijvoorbeeld bij een groot deel van de horeca. Volgens de Duitse hotel- en restaurantvereniging DEHOGA profiteerde maar 8,1 procent van de ondervraagde horecazaken van het EK. Vooral biergärten en cafés boekten grote winst door de drinkgrage Schotten, uitbundige Oranjefans en triomferende Spanjaarden.