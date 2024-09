Klopjacht op snelwegschutter Kentucky gaat derde dag in

In de Amerikaanse staat Kentucky zoekt de politie nog altijd naar een man die dit weekend verkeer op een snelweg onder vuur nam. De autoriteiten hebben een 32-jarige verdachte op het oog, ze vermoeden dat hij zich verschuilt in een moeilijk begaanbaar bosgebied in de buurt.

Twaalf rijdende auto's werden zaterdagavond geraakt toen de schutter het vuur opende vanaf een klif boven afslag 49 van Interstate 75, dicht bij het stadje London. De politie sprak aanvankelijk van vijf geraakte auto's, maar dat aantal werd later naar boven bijgesteld doordat enkele chauffeurs zich pas thuis realiseerden dat ze waren geraakt.