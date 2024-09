Wekdienst 9/9: Wolvenrechtzaak in Utrecht • Paralympiërs terug in Nederland

Goedemorgen! Vandaag is de rechtszaak over de wolf op de Utrechtse Heuvelrug. En voor de paralympiërs zitten de Spelen erop: vanmiddag worden ze gehuldigd in Den Haag.

Eerst het weer: verspreid over het land komen buien voor. Tussendoor is er soms wat zon. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind wordt het 21 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig en de temperatuur gaat omlaag.