Zittend president Algerije wint zoals verwacht verkiezingen, veel vragen over uitslag

In Algerije heeft zittend president Abdelmadjid Tebboune zoals verwacht de verkiezingen gewonnen. Met bijna 95 procent van de stemmen werd hij herkozen.

De 78-jarige Tebboune wordt gesteund door het leger en was vooraf de grote favoriet om de verkiezingen te winnen. De oppositie kreeg een fractie van de stemmen: de gematigde islamist Abdelaali Hassani Cherif kreeg slecht 3 procent van de stemmen, de seculiere Youcef Aouchiche bleef steken op 2 procent.

Fraudebeschuldiging

De uitdagers van Tebboune hadden al voor de bekendmaking van de uitslag gesproken van fraude. Stembureaufunctionarissen zouden onder druk zijn gezet om resultaten aan te passen. Enkele uren na de bekendmaking van de uitslag trok opvallend genoeg ook Tebboune de verkiezingsuitslag in twijfel.

Ook over de opkomstcijfers zijn de nodige vragen. In eerste instantie zei de kiescommissie dat de opkomst 48 procent was, later lieten functionarissen weten dat slechts 5,6 miljoen van de ongeveer 24 miljoen stemgerechtigden een stem hadden uitgebracht. Dat opkomstcijfer zou zelfs nog lager zijn dan de 39,9 procent bij de verkiezingen in 2019.

Het is onduidelijk wat dat alles betekent voor de definitieve verkiezingsuitslag. Het Grondwettelijk Hof moet die nog bekrachtigen. Dat kan tot drie weken duren

Tebboune kwam in 2019 aan de macht, toen hij Abdelaziz Bouteflika opvolgde na wekenlange protesten. Bouteflika trad af onder druk van het leger. Sinds het aantreden van Tebboune zou de onderdrukking van kritische geluiden zijn toegenomen. Amnesty International veroordeelde vorige week nog het "hardhandig optreden van Algerije tegen de mensenrechten, inclusief het recht op vrijheid van meningsuiting, vreedzame vergadering en vereniging in aanloop naar de presidentsverkiezingen in het land".