Real Madrid krijgt drie penalty's en eigen doelpunt om de oren

Real Madrid heeft bij Valencia een even pijnlijke als curieuze nederlaag geleden. In een wedstrijd die bol stond van de incidenten werd het maar liefst 4-1.

Karim Benzema zette Real met een snoeihard afstandsschot nog wel op voorsprong, maar daarna voltrok zich nog louter onheil over de Madrilenen. Dat begon met een bijna komische strafschop. Die werd in eerste instantie gekeerd door doelman Thibaut Courtois, waarna Soler in de rebound tegen de paal schoot en Yunus Musah in derde instantie wel scoorde. De treffer werd echter geannuleerd omdat Musah te vroeg was ingelopen, waarna de penalty moest worden overgenomen.

Die strafschop werd door Soler wel verzilverd waarmee Valencia weer op gelijke hoogte stond met Real Madrid. En de club van de geblesseerde Jasper Cillessen kwam vlak voor rust zelfs op voorsprong toen Real-verdediger Raphaël Varane op kolderiek wijze zijn eigen doelman passeerde. Even kolderieke was de wijze waarop de keeper tevergeefs naar de bal grabbelde.