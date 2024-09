Waterbedrijven: onbekend welke gifstoffen van industrie in de Maas worden geloosd

Door verouderde en onvolledige vergunningen is vaak onbekend welke schadelijke stoffen er op welke plek in de Maas worden geloosd door de industrie. De waterkwaliteit van de Maas, bron van drinkwater van zeven miljoen mensen, staat daardoor onder druk. Daarvoor waarschuwen samenwerkende drinkwaterbedrijven verenigd in RIWA-Maas in het jaarrapport over 2023.

Vooral lozingen van stoffen als PFAS vormen een probleem, aldus de drinkwaterbedrijven. Nadat de Maas Nederland binnenstroomt vanuit België, komt er nog eens de helft van de PFAS bij. Deze zogeheten PMT-stoffen (persistente, mobiele en toxische stoffen) breken niet af, zijn niet of nauwelijks te zuiveren met bestaande technieken en zijn schadelijk voor mens en milieu.

Industrieel afvalwater wordt zowel via de riolering als direct in rivierwater geloosd. Daarvoor hebben bedrijven een vergunning nodig, maar volgens RIWA-Maas zijn veel van deze vergunningen verouderd. In deze vergunningen staat bijvoorbeeld nog een beperkt aantal verplicht te meten stoffen, waardoor niet duidelijk is welke stoffen de bedrijven mogelijk nog meer lozen. Het leidt bovendien tot een oneerlijke situatie ten opzichte van bedrijven die wel een actuele vergunning hebben.

De drinkwaterbedrijven, die jaarlijks 500 miljard liter water uit de Maas onttrekken voor drinkwater, dringen aan op een volledig overzicht van alle directe en indirecte industriële lozingen in het hele internationale Maas-stroomgebied. Rijkswaterstaat is momenteel een van de vergunningverleners, maar RIWA wil dat één autoriteit het volledige overzicht krijgt zodat de waterkwaliteit van de Maas beter bewaakt wordt.