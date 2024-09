Schuldbewust als de beste, maar foutjes kleven meer en meer aan De Ligt

Sowieso is de robuuste verdediger uit Abcoude, inmiddels al (of pas) 25 jaar, schuldbewust. Koeman nam het na afloop op voor z'n pupil door te stellen dat fouten onderdeel zijn van het voetbal. Maar toch blijft het maken van fouten meer en meer kleven aan De Ligt.

Een moeilijk EK

Het was niet voor niets dat Koeman afgelopen zomer op het EK de voorkeur rechts centraal achterin gaf aan de meer stabielere Stefan de Vrij. "Dat je als team de halve finales haalt, is natuurlijk hartstikke mooi, maar individueel was het best een moeilijk EK", moest De Ligt toegeven.

De 45-voudig international, in de eerste periode van Koeman nog zeker van een basisplaats, speelde geen minuut. "Ik heb ook niet echt een kans gehad, dat is jammer", betreurde hij.

"Ik heb geprobeerd om me zo goed mogelijk op te stellen voor mijn teamgenoten. Volgens mij is dat ook goed gelukt. Ik heb geen klachten gehoord, maar het was wel lastig."