Wie anders dan Ibrahimovic helpt Milan in blessuretijd aan punt

AC Milan heeft op de valreep een punt gepakt tegen Hellas Verona. De koploper van de Serie A kwam pas in de extra tijd op 2-2 door een doelpunt van wederom Zlatan Ibrahimovic.

De 39-jarige Zweed kopte zijn achtste treffer in vijf competitieduels binnen.

Dramatisch begin Milan

Al vroeg in de wedstrijd kwam Hellas op voorsprong. Federico Ceccherini kopte op de lat, maar in de rebound was Antonin Barak trefzeker. Niet veel later was het al 0-2 via een eigen goal van Davide Calabria.