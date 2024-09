Invaller Ronaldo helpt Portugal aan zege, tiental Spanje wint in Zwitserland

De Schotse keeper Angus Gunn hield zijn ploeg lange tijd op de been, maar ging niet vrijuit bij de 1-1, een schot van Bruno Fernandes. Ronaldo was al heel dicht bij zijn 901ste doelpunt, maar kopte op de paal. Even later was het toch raak. In de 88ste minuut tikte hij een voorzet van Nuno Mendes binnen.

Hoofdrol Modric

In Osijek speelde Luka Modric tegen Polen een dag voor zijn 39ste verjaardag een hoofdrol. De Kroatische middenvelder krulde een vrije trap met veel gevoel over de muur in het doel. Aan de andere kant raakte een andere veteraan, Robert Lewandowski (36), de lat. Daardoor won Kroatië het duel met 1-0.