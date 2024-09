Eerste Amerikaanse zege US Open sinds 2003 blijft uit: Sinner klopt Fritz in finale

Jannik Sinner heeft voor het eerst in zijn loopbaan de US Open gewonnen. De 23-jarige Italiaan versloeg tot teleurstelling van het publiek de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: (6-3, 6-4, 7-5).

Er stond namelijk voor het eerst sinds 2006 weer eens een Amerikaan in de finale van de US Open. Toen verloor Andy Roddick van Roger Federer. De laatste Amerikaanse zege in New York dateert uit 2003. Toen was Roddick in de finale te sterk voor Juan Carlos Ferrero.

Dat in augustus naar buiten kwam dat Sinner positief had getest op doping, zorgde ervoor dat Fritz misschien nog wat meer steun kreeg in het Arthur Ashe Stadium.

Sinner zei dat het verboden middel clostebol in een spray zou hebben gezeten waarmee hij was gemasseerd. De integriteitscommissie van de intenationale tennisfederatie ITF ging hierin mee en besloot om hem niet te schorsen. Een beslissing waar niet iedereen het mee eens was.