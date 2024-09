Vlam gedoofd, 'Parijs is vanaf nu maatstaf voor Paralympische Spelen'

In Parijs is de 17de editie van de Paralympische Zomerspelen officieel afgesloten. Na elf dagen van competitie in en rond Parijs kwam er iets na 22.00 uur met het doven van de paralympische vlam bij de Jardin des Tuileries, de tuinen van het Louvre, een einde aan het evenement.

In het Stade de France was het een groot feest, ondanks dat het af en toe flink regende. Tijdens de vlaggenparade droegen rolstoeltennisster Diede de Groot en de visueel beperkte wielrenner Tristan Bangma de Nederlandse vlag het stadion binnen.

Voor Nederland waren de Spelen zeer succesvol met een vierde plek op de medaillespiegel, de hoogste eindklassering in 48 jaar. In totaal werden er door Nederlanders 56 medailles veroverd, waarvan 27 gouden. Dat waren er twee meer dan in Tokio drie jaar geleden. Verder won Nederland zeventien zilveren medailles en was er twaalf keer brons.